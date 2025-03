Notizie Asvis Foodtech italiano | investimenti in calo ma startup ed export spingono la crescita

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 26 febbraio 2025L’Italia è leader nell’Unione europea per produzione e valore aggiunto nel comparto agricolo, con ottime performance in coltivazioni, comparto frutta, ortaggi e vino. L’alimentare segna unadel 9% rispetto al 2023, contribuendo al 9,2% dell’interonazionale. Il percorso dell’ecosistemadelrimane però complesso: nel 2024 calano del 38% gli, a fronte di un aumento delle(407) e all’utilizzo crescente di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale (AI), biotecnologie e Internet of Things (IoT). È lo scenario delineato dal rapporto Agri2024, pubblicato a febbraio da Verona Agrifood innovation hub ed elaborato da Eatable Adventures.