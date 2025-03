Ilgiorno.it - “Non voglio la mediocrità”: la scalata di Davide Lacerenza, dal banco della frutta ai soldi gettati per terra

Milano – Un ventaglio dinote da 50 euro gettate sul pavimento. Il gesto di chi timbra il cartellino, “ma io nonla”. Come a elogiare la presunta superiorità dei furbi che fannoa palate a differenza di chi si alza la mattina presto per lavorare in ufficio. Nelle sue ultime storie di Instagram postate lunedì mattina sul suo profilo privato seguito da 259mila follower,ha tenuto a sottolinearlo. L’orologio segnava le 12.31. Accanto, la scritta “Sono un pazzo, manco una 20enne mi tiene testa”. Poi, nel video successivo, la porta (con sopra il messaggio a pennarello “Lasciate ogni speranza voi ch’intrate“) si spalanca per svelare una stanza buia e un letto con sopra una donna addormentata. “Ho un fisico che non esiste! 1965, metto a letto tutti”.