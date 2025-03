Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio fare la finta modesta, so di essere bella, ma non ne ho alcun merito. Fedez e Ferragni? Lei ha sbagliato ma viene trattata come un’assassina, a lui è stato perdonato di più”: parla Luisa Ranieri

“Una volta lavorare in tv era considerato di serie B. Oggi c’è tanta qualità. Il mondo è cambiato e anche i finanziamenti vanno in quella direzione. La gente, purtroppo, sta più a casa che al cinema”, spiegain un’intervista a Repubblica. La grande popolarità con la fiction Rai “Lolita Lobosco” e gli impegni al cinema con i più grandi registi, da Antonioni a Sorrentino fino a Ozpetek.Attrice di successo grazie al suo talento, riconosciuto dal pubblico e dalla critica, ma molti sottolineano la sua bellezza: “Non mi offendo certo, ma non mi interessa. Non perché vogliala, so di, ma non ne ho. Nella vita ho sempre voluto che mi dicessero: ‘brava’. (.) Quando era ragazzina mia madre non mi ha mai detto quant’ si’ bell’. Mi ha sempre detto: costruisci la tua indipendenza economica perché lì sta la libertà.