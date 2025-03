Gqitalia.it - Non tutti i Rolex costano una fortuna, qui abbiamo selezionato i migliori a prezzi (quasi) abbordabili

Unal polso non è solo un orologio, è un biglietto d’ingresso nel club dell’eccellenza, dove si muovono icone dello sport, star del cinema e collezionisti dal gusto impeccabile. Un simbolo di prestigio che, da oltre un secolo, rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione, design e artigianalità. Non sorprende, quindi, che alcuni dei personaggi più influenti al mondo non rinuncino a sfoggiare unin occasioni speciali.Jannik Sinner, dopo la sua vittoria agli US Open 2024, ha celebrato il momento con un GMT-Master II, il modello per eccellenza dei viaggiatori, perfetto per chi attraversa fusi orari come se fossero linee immaginarie. LeBron James, invece, ha optato per un’audace scelta di stile con il Cosmograph Daytona Eye of the Tiger, una versione in oro giallo tempestata di diamanti che non passa certo inosservata.