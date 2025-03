Digital-news.it - Non Sono Quello Che Sono: Edoardo Leo in un moderno thriller psicologico su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima TV su Skyil film diretto e interpretato daLeo NONCHE, in onda mercoledì 5 marzo alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.NONCHEè un adattamento contemporaneo dell’Otello di Shakespeare, un’indagine sul male di una modernità sconcertante per una drammaturgia che ha più di 400 anni che indaga temi come razzismo, violenza, invidia sociale, maschilismo, femminicidio. Diretto e interpretato daLeo, il film è stato presentato in programma al Locarno Film Festival e vede nel cast, oltre e Leo nei panni di Iago, Jawad Moraqib in quelli di Otello, Ambrosia Caldarelli in quelli di Desdemona e Antonia Truppo in quelli di Emilia.NONCHEè una produzione GROENLANDIA, ITALIAN INTERNATIONAL FILM e VISION DISTRIBUTION in collaborazione con SKY.