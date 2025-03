Calciomercato.it - Non solo Nico Paz: Inter, più di 100 milioni per 10 affari

Nella nuova puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo approfondito pure il tema. Un’che sarà tra le protagoniste assolute della prossima sessione estiva.Come sottolineato da Lorenzo Polimanti, “tra entrate e uscite i nerazzurri supereranno le dieci operazioni, movimentando un centinaio di”., obiettivoPaz: “Il papà spesso a cena con Zanetti”Uno dei grandi obiettivi in entrata è e saràPaz: “Il Como farà il possibile per trovare una formula che possa consentirgli di trattenerlo ancora – ha dichiarato il nostro direttore Eleonora Trotta – Ma il papà è spesso a cena con Javier Zanetti e l’fa davvero sul serio”., obiettivoPaz (LaPresse) – Calciomercato.itRicordiamo che il Real Madrid vanta, oltre a una percentuale sulla futura rivendita (il 50%), una opzione di riacquisto per i prossimi tre anni da 9a salire.