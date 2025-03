Ilfattoquotidiano.it - “Non siamo in vendita, gli americani lo devono capire”: il primo ministro della Groenlandia risponde a Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continuano a ribadirlo ancora una volta, dopo che Donald, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione ha insitito: “Prenderemo la“. E l’ha detto lasciando aperta la possibilità di usare la forza militare o la coercizione economica. Un’affermazione apparentemente in contrasto con la volontà di rispettare comunque la scelta dei groenlandesi. “Sosteniamo fermamente il vostro diritto di determinare il vostro futuro. E se lo scegliete, vi diamo il benvenuto negli Stati Uniti d’America“. Ma ilMúte B. Egedesecco: “Laappartiene ai groenlandesi. Non, nondanesi, perchégroenlandesi. Questo è ciò che glie i loro leader”, ha detto in un post su Facebook. “Nonine non possemplicemente essere presi”, ha aggiunto, come riporta il Guardian.