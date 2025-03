Iodonna.it - «Non avrebbe mai accettato per senso del dovere. Non ha mai lasciato il parlamento, credo sia tra chi ha il più alto numero di presenze, va a lavorare anche se ha 39 di febbre»

«Una bellissima scoperta»: così Giulio Berruti definisce la sua partecipazione a Pechino Express 2025. Con l’amico Nicolò Maltese è tra le coppie in gara nella nuova edizione del programma, al via il 6 marzo su Sky e in streaming su Now. Attore, modello, medico e imprenditore, Giulio Berruti èil compagno di Maria Elena Boschi. E proprio di lei ha parlato al Corriere della Sera, definendola «un dono della vita». E spiegando perché non l’ha seguito in questo viaggio. “Pechino Express 2025”, l’incomprensibile promo di Costantino e Fru: «Tutto chiaro, no?» X Leggi› “Pechino Express 2025”, svelati i nomi delle 9 coppie in gara Giulio Berruti e l’amore per Maria Elena Boschi«Una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima».