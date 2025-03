It.insideover.com - “No pulizia etnica” contro il piano Trump per Gaza: sul Medio Oriente anche un appello divide

La scorsa settimana su due quotidiani italiani è stata pubblicata una petizione firmata da alcune centinaia di ebrei e intellettuali, concernente le azioni di Israele e degli Stati Uniti nella striscia di: gli autori si sono detti “costretti” ad agire in questo modo per via del silenzio delle istituzioni ebraiche sul cosiddettoche, come noto, prevederebbe l’espulsione dei palestinesi e la creazione della cosiddetta Riviera del. Mentre allo stesso tempo proseguono le violenze e le intimidazioni in Cisgiordania. La petizione, in estrema sintesi, parla di quella che i promotori definiscono unain corso, chiedendo che “l’Italia non sia complice” delle azioni di Benjamin Netanyahu.Non è la prima iniziativa del genere a livello internazionale: negli Stati Uniti e in Australia erano già comparse analoghe inserzioni a pagamento, cui fa seguito quella di Jewish Anti-Racist Laboratory, composto principalmente da giovani attivisti e Mai Indifferenti, cui aderiscono soprattutto ebrei anziani.