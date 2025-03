Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli meritava di più con l’Inter, Conte punterà ancora sul 3-5-2, Billing da riscattare subito!

Leggi su Terzotemponapoli.com

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno0 partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati ad TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “Pizzul? Va via un pezzo della nostra storia, lotta Scudetto? Ora c’è anche la Juventus, ma ildeve crederci, con la Fiorentina tornerei al 4-3-3”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Pizzul? Appartiene alla mia generazione, per noi è stato fondamentale. E’ stata la voce forte dello sport italiano, il ricordo è forte così come il rammarico. Va via un pezzo della nostra storia, sarà sempre nei nostri cuori.