Nintendo Switch 2 le vendite del primo trimestre saranno enormi secondo un analista

Il lancio di2 potrebbe essere un successo clamoroso, constimate di 6 milioni di unità nel. Lo afferma l’Hideki Yasuda di Toyo Securities,cui questa cifra potrebbe sfatare il mito che le console devono essere rilasciate a fine anno per avere successo. Se il lancio avverrà davvero a luglio 2025, come ipotizzato,potrebbe superare di gran lunga il debutto del, che vendette 2,74 milioni di unità nelmese.Come leggiamo suLife, il motivo dietro queste previsioni è una strategia di produzione aggressiva.ha infatti deciso di aumentare le scorte nel terzofiscale, un periodo in cui solitamente le scorte diminuiscono dopo lenatalizie. Questo suggerisce che l’azienda stia lavorando per inondare il mercato con2, evitando problemi di disponibilità che avevano penalizzato1 al lancio.