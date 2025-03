Fanpage.it - Nils Hartmann (Sky): “Non è possibile che non facciamo una seconda stagione di M.”

Leggi su Fanpage.it

Il vice presidente esecutivo di Sky Studios Italia lancia la sfida per ladi M.: "Non ènon farla". Ma c'è la difficoltà di venderla all'estero: "Serie riconosciute in Italia fanno fatica a essere vendute".