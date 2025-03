Liberoquotidiano.it - "Niente, non hanno detto niente": Gramellini perde il controllo da Floris, come rosica

Accidenti, pare proprio che la notte degli Oscar a tanti spettatori non sia piaciuta. Almeno qui in Italia. Il punto non sono tanto le polemiche sui film e sui vincitori delle statuette, che quelle ci sono sempre, il problema è proprio il copione generale della serata. Che non ha previsto, pensa un po' che scandalo, nessun attacco al presidente Donald Trump. Tra i più delusi sembra esserci Massimo, firma del Corriere della Sera e volto di La7, che nella sua rubrica sul quotidiano di via Solferino è andato all'attacco: «La notte degli Oscar ha ignorato Trump. Potrebbe sembrare un segnale di eleganza, se non fosse più onesto interpretarlo per quello che è: un atto di sudditanza». Poi la spiegazione: «A torto o a ragione, il mondo dello spettacolo si è sempre atteggiato a cittadella della resistenza: cineasti, scrittori e cantantifatto apertamente campagna contro l'orco dal ciuffo arancione».