Liberoquotidiano.it - "Niente frenesie. Ricordate cosa è successo?". Riarmo Ue, Giorgetti frena Ursula: parole pesantissime

La bruscata di Giancarlosu Rearm Europe, il piano annunciato dalla presidente della Commissione UeVon der Leyen per investire 800 miliardi di euro nel settore difesa dei paesi membri. "Bisogna capire come rispondere nel modo più corretto possibile - mette subito in chiaro il ministro dell'Economia e numero 2 della Lega -, ma io penso che non dobbiamo avere frenesia. Basta ricordare quello che ècon il Pnrr: all'inizio sono state buttate dentro opere a caso, tanto per fare massa critica". "Quando si fa debito, e siccome ci è precluso farlo con cose moralmente importanti, credo bisogna farlo a ragion veduta. Questo mi sento di dirlo con assoluta convinzione e sfido chiunque a contraddirmi", ha conclusoin video-collegamento con un convegno economico della Lega, in corso a Montecitorio.