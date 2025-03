Ilrestodelcarlino.it - Niente autobus sul ponte anche in estate. Si valutano alternative: spunta l’ipotesi trenino

suldel Maranoin. Un problema su cui di recente Comune e associazione albergatori si sono confrontate per cercare una modalità che possa garantire un collegamento nord-sud sulla linea mare. Si parla di unche possa fare la spola tra la rotonda con via Angeloni, a nord deldove svolta l’della linea 11, portando i turisti fino all’incrocio di viale d’Annunzio con viale Verdi. Dall’ottobre scorso i mezzi sopra le 35 tonnellate non possono più attraversare ilsul Marano. Questo perchécon un senso unico alternato secondo i tecnici non ci sono le necessarie garanzie di sicurezza. Il divieto riguardala linea 11, con i bus in arrivo da Rimini che svoltano su viale Angeloni per immettersi su viale Aosta e proseguire fino a incrociare viale Emilia e a seguire scendere lungo viale Verdi fino a viale d’Annunzio.