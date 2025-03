Dilei.it - Nicoletta Ercole, chi è l’amica di Eleonora Giorgi che ha organizzato il funerale

Leggi su Dilei.it

Nel corso di una vita piena di sorrisi, grandi interpretazioni e legami affettivi importanti,ha sempre potuto contare su un’amicizia speciale che l’ha accompagnata fin dai primi anni dell’adolescenza.è infatti una delle più care amiche dell’attrice: una figura che ha saputo supportarla nel corso della vita e della malattia, tanto da portaread affidarsi a lei in tutto e per tutto, facendole promettere di organizzare per lei un ultimo saluto eccellente.Chi èNata a Roma nel 1953,è un volto molto conosciuto all’interno del mondo dello spettacolo. Costumista di cinema, teatro e televisione,inizia a lavorare con i costumi di scena dal 1974. Una carriera che le ha permesso di occuparsi di più? di 130 film tra cinema e televisione, oltre che a collaborare con molti registi nazionali e internazionali.