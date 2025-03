Oasport.it - Nick Kyrgios interrompe l’allenamento a Indian Wells: forte dolore al polso, forfait in vista?

Pessime notizie peralla vigilia dell’Open 2025, primo Masters 1000 della stagione in programma dal 5 al 16 marzo. Il tennista australiano, iscritto al main draw del prestigioso torneo californiano tramite ranking protetto, sarebbe dovuto scendere in campo domani contro il lucky loser Botic Van de Zandschulp ma un problema fisico rischia di costringerlo alha dovuto infattire il suo ultimo allenamento a causa di unal, che mette sicuramente in dubbio la sua possibilità di giocare in buone condizioni il primo turno di. Il finalista di Wimbledon 2022, in caso di successo con l’olandese Van de Zandschulp, troverebbe ai trentaduesimi di finale l’amico serbo 24 volte vincitore Slam Novak Djokovic.Il 29enne nativo di Canberra, ex numero 13 del ranking, ha giocato sin qui solamente due match di singolare (entrambi persi, a Brisbane con Mpetshi Perricard e a Melbourne con Fearnley) nella sua stagione di rientro nel circuito dopo uno stop forzato di circa un anno e mezzo per infortunio (a fine 2023 si era operato al).