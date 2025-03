Nell’auto aveva oltre 100 chili di gioielli in argento denunciato per ricettazione

Leggi su Corrieretoscano.it

AREZZO –100diinperNei giorni scorsi, i Finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nel corso di un posto di controllo attuato nell’ambito del servizio di pubblica utilità 117 nella zona industriale del capoluogo, in località San Zeno, hanno rinvenuto nel bagagliaio di un’auto ispezionata diverse scatole contenenti migliaia di monili in(collane, bracciali, catenine), per un peso di104. e un valore commerciale di circa 250mila euro, sottoponendoli a sequestro.Il conducente dell’auto, un uomo di origine nordafricana residente in Emilia Romagna, come accertato nell’immediatezza dai finanzieri del Gruppo di Arezzo, non è stato in grado di esibire idonea documentazione che giustificasse la liceità della provenienza della merce, o di attestare un suo rapporto di lavoro con un’azienda operante nel settore dei metalli preziosi, né disponeva di titoli autorizzativi per il trasporto o la commercializzazione dei monili detenuti e nemmeno risultava titolare di partita Iva.