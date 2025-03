Ilrestodelcarlino.it - Nell’anno in corso +24% di investimenti

Iil Centro Studi Confindustria Romagna ha raccolto tra le proprie associate dati suglieffettuati e in programma, con un focus particolare sul post alluvione. Il campione non è concentrato sulle aziende alluvionate, ma comprende tutte le rispondenti che fanno parte del comparto manifatturiero e dei servizi. "Emerge in pima battuta un’attenzione alla formazione del personale per affrontare le emergenze e alla predisposizione di piani di evacuazione, mentre per il futuro le esigenze si concentrano suglistrutturali– riassume il presidente Roberto Bozzi (foto) – segno che le imprese confermano l’atteggiamento proattivo iniziale, che fin dalle primissime ore ha contraddistinto la reazione del tessuto produttivo colpito dalla calamità". Le previsioni per il 2025 vedono, in valore assoluto, un aumento deglipari al: in primis per impiainti, macchinari e attrezzature.