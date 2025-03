Iodonna.it - Nel nuovo appuntamento con la serie turca di Canale 5, ancora piani e vendette tra padre e figlia. E non solo

I rapporti sono sempre più tesi tra i protagonisti di Tradimento. Latorna oggi alle 14.10 su5 con una nuova puntata ricca di colpi di scena. A partire dal duro confronto tra Oylum e Tarik:sono ormai ai ferri corti e non si fidano più l’uno dell’altra. Ad accentuare i dissapori, il matrimonio ormai in frantumi di Tarik e Güzide e, soprattutto, le bugie che Tarik ha raccontato per anni. Cosa vedere e marzo 2025: lee i film su Netflix X Leggi anche › “Tradimento”, nella puntata di oggi della soap Öykü sparisce e Ümit viene arrestato Tradimento, anticipazioni puntata oggi 5 marzo: tramaOylum (Feyza Sevil Güngör) prova a impossessarsi del telefono di Tarik (Mustafa Ugurlu), ma senza riuscirci.