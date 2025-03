Quicomo.it - Nel Comasco c'è un bar che regala drink analcolici ai guidatori e assume una barista

Leggi su Quicomo.it

Divertirsi in compagnia senza rinunciare alla sicurezza sulle strade: è questo lo spirito dell’iniziativa lanciata dal Cafè degli Artisti di Anzano del Parco (Como), che premia iresponsabili con unanalcolico in omaggio. Un gesto semplice ma importante, pensato per sensibilizzare.