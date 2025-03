Lanazione.it - Negozi chiusi a Prato, la crisi del commercio attanaglia il centro

, 5 marzo 2025 – Il colpo d’occhio non sfugge. Tre grandi vetrine spente e cartolina con statua del Datini di fronte: l’ultima serranda ad abbassarsi è stata quella dello storicoo “Benetton”, cui dopo l’estate era subentrato il marchio “Mariposa”. Un’istituzione più che ventennale sulla via dello shopping, un esercizio che rimaneva sempre aperto in pausa pranzo e non andava mai in ferie d’agosto, con la titolare Maura e le commesse sempre generose di consigli per la clientela. Non ha fatto in tempo a salutare l’arrivo di marzo: fine dei saldi invernali e stop definitivo. Dietro ogni insegna che si spegne ci sono pezzi di storia che si cancellano, persone che rimangono senza lavoro, vuoti che risucchiano anche quello che sta intorno. In questa voragine si è creato un ‘effetto domino’ in un raggio ristretto di 150 metri.