Bergamonews.it - Negava il Covid, curava i figli con ‘acqua magica’ e non li mandava a scuola: assolto papà no-vax

Leggi su Bergamonews.it

Trescore Balneario. È statoper non aver commesso il fatto, il padre no-vax accusato di maltrattamenti nei confronti dei due, che ora hanno 17 e 13 anni. Secondo la denuncia sporta dalla moglie, di professione psicologa, l’ex maritocon “acqua magica”, si rifiutava di vaccinarli e di somministrare loro antibiotici e li avrebbe indotti a non avvicinarsi alla madre nel momento in cui la donna, proprio per la professione sanitaria che svolge, si era vaccinata contro il. Riteneva infatti che fosse “radioattiva” e che avrebbe contaminato pure i due ragazzi in caso di contatto.Il pubblico ministero, nell’udienza di mercoledì 5 marzo, aveva chiesto una condanna a 3 anni con il riconoscimento del vizio parziale di mente. I legali invece l’assoluzione, con il riconoscimento delle piene capacità di intendere e volere del loro assistito.