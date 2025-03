Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle” – Carlo Conti conduce la sfida tra le soubrette: Pamela Prati e Valeria Marini nel cast

si prepara per un ritorno in grande stile sulle reti tv e streaming Rai, con Ne, il nuovo format dedicato alle grandi celebrità del calibro die altre stelle del firmamento del Pop made in Italy.“Ne” su Rai 1Prosegue l’intrattenimento in grande stile offerto per la prima serata, sulle reti tv e streaming Rai, con il nuovo show condotto da: “Ne”. Il format partirà in data sabato 22 marzo 2025, in chiaro tv su Rai 1 e in streaming sul portale di Raiplay.Reduce dal grande successo della gara della Canzone italiana condotta al servizio del Festival di Sanremo 2025,prepara i nastri di partenza per il nuovo show evento dedicato alle celebrità dell’intrattenimento, che tornano protagoniste nel piccolo schermo .