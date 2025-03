Tuttivip.it - “Né Helena né Shaila”. Grande Fratello, che botta per le ‘principesse’: il nome del vincitore spiazza il pubblico

Leggi su Tuttivip.it

Ilsi avvicina alla sua attesissima finale del 31 marzo, quando verrà proclamato ildi questa diciottesima edizione. Nonostante gli ascolti serali su Canale 5 non siano stati particolarmente brillanti, l’interesse delè ancora alto, soprattutto per il toto-che sta animando i social.In attesa della finalissima, la pagina GF Vip su X ha lanciato un sondaggio per individuare la favorita tra le donne più forti di questa edizione:Prestes,Gatta, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando.A dominare il sondaggio è Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che raccoglie il 58% delle preferenze, affermandosi come la candidata principale alla vittoria finale. In seconda posizione si piazzaPrestes, con il 36% dei voti, superando nettamente la sua storica rivale,Gatta.