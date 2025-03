Nba | settima sinfonia dei Lakers undici vittorie consecutive per Cleveland

Leggi su Sportface.it

Nottata ricca di gare in Nba, con ben nove in programma ma senza grosse sorprese. Proseguono le due striscepiù lunghe della lega, di fabbricae Cavaliers. I gialloviola hanno avuto la meglio con un comodo 136-115 sui malcapitati New Orleans Pelicans. I losangelini hanno guidato nel punteggio per tutti e 48 i minuti, trascinati dai due massimi violini LeBron James (34 punti per il Re) e Luka Doncic, il quale ha sfiorato la tripla doppia con 30 punti, 15 assist e 8 rimbalzi; a questi si aggiunge anche la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi dell’ex Jaxson Hayes, mentre nei Pels non basta uno Zion Williamson da 37 punti (17/23 dal campo).Ancora meglio fa, che sigla la vittoria numero 11 in fila battendo 117-139 a domicilio i Chicago Bulls. I Tori hanno avuto in mano la partita nel primo tempo (15 punti il massimo vantaggio a metà secondo quarto) prima di farsi recuperare dalla franchigia dell’Ohio, che negli ultimi 6? ha messo la freccia con un parziale di 32-10 propiziato da Jarrett Allen (25 punti con 17 rimbalzi alla fine per lui) e dall’ex Trieste Javonte Green.