Nba LeBron James supera quota 50mila punti segnati | è il primo di sempre

Milano, 5 marzo 2025 -infrange l'ennesimo record. Il fenomeno dei Los Angeles Lakers diventa ilgiocatore della storia Nba are la soglia deicomplessivamente tra stagione regolare e playoff. Alle sue spalle ecco Kareem Abdul-Jabbar (44.149), Karl Malone (41.689), Kobe Bryant (39.283) e Michael Jordan (38.279). Il nativo di Akron lo fa grazie alla bomba realizzata all'inizio delquarto della partita vinta dai gialloviola contro i New Orleans Pelicans. Una partita che "The Chosen One" chiude da miglior marcatore dei suoi con un bottino di 34(con cinque triple a bersaglio e 9/9 ai liberi), con anche 8 rimbalzi catturati e 6 assist distribuiti per i compagni. Un apporto decisivo, assieme a quello di Luka Doncic (30e 15 assist), per avere ragione degli avversari e conquistare così la settima affermazione consecutiva, grazie alla quale adesso i Lakers occupano il secondo posto nella Western Conference.