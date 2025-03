Ilfattoquotidiano.it - Nba, LeBron James supera i 50mila punti in carriera: ma la sua grandezza è più grande anche di questa cifra spaventosa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora una volta testimoni della storia. Era solo questione di tempo e di numeri, maha messo la firma su un nuovo (e irraggiungibile) record. Il numero 23 è il primo giocatore nella storia del basket a raggiungere (ere) quotaintra stagione regolare e playoff Nba. Gli è bastato segnare un canestro da trenei primi minuti di gara contro i New Orleans Pelicans per mettere il timbro su un altro incredibile traguardo (saranno 34 a fine gara, con 8 rimbalzi e 6 assist). Un primato e un canestro storico segnato proprio nella stessa metà di campo in cui due anni prima, lo stessoera diventato il miglior marcatore nella storia della Nbando Kareem Abdul-Jabbar. A 40 anni e con 22 stagioni sulle spalle, ladisi scandisce non tanto a record e statistiche quanto nel modo in cui queste vengono raggiunte.