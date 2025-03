Lapresse.it - Nba, LeBron James diventa il primo giocatore a superare soglia 50mila punti

to ilnella storia dell’Nba a segnarecomplessivi tra stagione regolare e playoff.Quandoha superato il recordIl fuoriclasse di Akron ha superato il record con un tiro da treall’inizio delquarto della partita vinta dai suoi Los Angeles Lakers contro i New Orleans Pelicans., 40 anni, aveva raggiunto quota 49.999 domenica sera nella partita vinta contro i Los Angeles Clippers dove aveva messo a referto 17. Al secondo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre c’è Kareem Abdul-Jabbar che in 20 stagioni di leggendaria carriera ha chiuso con 44.149totali.STARTS THE 50,000 POINTS CLUB ??Counting regular season & playoffs.Another spectacular feat for @King! ? pic.