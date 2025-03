Oasport.it - NBA, i risultati della notte (5 marzo): LeBron supera i 50.000 punti e i Lakers battono i Pelicans

Si sono disputati questanove incontri dell’NBA, con diversi big match d’alta classifica. Ma tutti gli occhi, ovviamente, erano puntati sulla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove i Los Angelesaffrontavano i New Orleans. Non certo un big match, in campo la seconda e la penultimaWestern Conference, ma la partita doveJames avrebbeto la storica quota di 50milasegnati in carriera in Nba. Ecco come è andata.Vincono i Los Angelescheno i New Orleanscon un netto 136-115. Ma tutto il match inizia e si chiude dopo 1’26” del primo quarto. Quello è il momento in cuiJames piazza la tripla che sul parquet vale il 13-6 per i, ma nella storia vale il 50.002 punto segnato dain Nba. E, ça va sans dire, l’assist è del suo nuovo miglior amico, Luka Doncic.