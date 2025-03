.com - Nastri d’Argento Documentari 2025: ecco le cinquine finaliste e il Doc dell’Anno

Diffuse le nomination per i, con quindici titoli finalisti in tre categorie, mentre il Docè assegnato a Ciao Marcello – Mastroianni l’antidivo, lunedì la premiazioneSi avvicina la cerimonia di consegna dei, che si terrà il 10 marzo al Cinema Barberini di Roma. I Giornalisti Cinematografici Italiani hanno selezionato quindici titoli finalisti, suddivisi in tre categorie: Cinema del Reale, Cinema Cultura Spettacolo e Il Racconto dello Sport, una selezione speciale dedicata ai migliorisportivi.Oltre ai treassegnati a ciascuna categoria, saranno annunciati anche il Nastroper il Miglior Docufilm e alcuni Premi speciali, tra cui il già proclamato, andato a Ciao Marcello – Mastroianni l’antidivo di Fabrizio Corallo, realizzato in occasione del centenario della nascita dell’iconico attore italiano.