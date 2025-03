Movieplayer.it - Narnia: Greta Gerwig vuole la star di Anora Mikey Madison nel cast?

Leggi su Movieplayer.it

La regista di Barbie vorrebbe includere nel suo prossimo film lavincitrice dell'Oscar alla miglior attrice protagonista.avrebbe messo nel mirino la fresca vincitrice dell'Oscar per, probabilmente per il suo prossimo film Netflix,. Una scelta che non potrebbe certamente stupire. La regista di Barbie era presidente di giuria a Cannes lo scorso anno, quandovinse la Palma d'Oro come miglior film. In realtà, The Hollywood Reporter non specifica per quale progettovorrebbema nei suoi programmi ci sono ben due film di. Il progetto diperLe riprese del primo film didi, che dovrebbe essere Il Nipote del Mago sono .