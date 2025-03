Ternitoday.it - Narni, è scomparso Sergio Scatolini per anni fioraio e gestore di un noto ristorante

Leggi su Ternitoday.it

E' morto, personaggio molto conosciuto in città per essere stato un commerciante e per l'impegno che lo ha visto lungamente protagonista all'interno della scuderia del Terziere Mezule di, che aveva 72, è spirato all'ospedale "Santa Maria" di Terni dove si.