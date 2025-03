Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Fiorentina: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei vogliono riprendersi la vetta della classifica, mentre i viola inseguono la qualificazione in Europa.vssi giocherà domenica 9 marzo 2025 alle ore 18 presso lo stadio Maradona.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I partenopei stanno viaggiando con il freno a mano tirato e ciò gli è costato il primato in classifica, benché esso sia distante soltanto un punto. Nelle ultime cinque giornate, infatti, la squadra di Conte ha ottenuto ben 4 pareggi ed una sconfitta. Un rendimento non consono alle ambizioni degli azzurri che devono ritrovare al più presto la vittoria.I viola sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Lecce che ha mitigato i malumori per un periodo non proprio esaltante.