Spazionapoli.it - Napoli, tra centro sportivo e stadio: la chiave per sbloccare la situazione

Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis potrebbe aver trovato il giusto punto d’incontro, occhio alle prossime mosse.Il progetto relativo al nuovo impiantodelcontinua a far parlare di sé, sia perchè tutto l’ambiente partenopeo è sempre molto vicino a certe dinamiche del club, sia perchè le voci che circolano e le trattative tra Aurelio De Laurentiis e le istituzioni sono, da sempre, uno scoglio importante.L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto dellamerito ale allo. Per quanto riguarda il primo, sono due le ipotesi che al momento tengono accese le trattative. Su tutte l’ipotesi Castel Volturno, con lo spazio che la famiglia Coppola (proprietaria dei terreni) può mettere a disposizione del club per costruito il nuovo. E poi Afragola, un piano B necessario per Aurelio De Laurentiis qualora la pista che porta a Castel Volturno dovesse sfumare.