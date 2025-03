Sport.quotidiano.net - Napoli, Spinazzola: "Pronti per il rush finale. Fiorentina? La vera insidia siamo noi"

, 5 marzo 2025 - Con l'emergenza infermeria ancora nel suo pieno, il 3-5-2 potrebbe farla da padrone anche contro la. Oppure, in nome di un attacco da risvegliare, Antonio Conte potrebbe rispolre il 4-3-3 nonostante i tempi per il rientro di David Neres non siano ancora maturi: in entrambi i casi, o da quinto o da laterale alto, come successo nella gara di andata, dovrebbe giocare dall'inizio Leonardo, che nel pomeriggio è stato intercettato dai microfoni di Radio Crc. Il sogno scudetto ancora vivo Prima di pensare al prossimo futuro, il classe '93 ha fatto un piacevole tuffo nel recentissimo passato che ha visto il suoimpattare all'ultimo respiro il match con l'Inter, impedendo a quest'ultima la fuga e rimanendo così ad appena 1 punto di ritardo.