Napoli rinnovi in corso | Meret tentato dall’Inter Anguissa potrebbe partire

in">Dopo aver ufficializzato il rinnovo di Mathias Olivera, illavora ai prolungamenti di Alexe Zambo, ma la situazione è tutt’altro che definita.Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss, ha svelato a Radio Goal che il rinnovo diè ancora in fase di stallo: «Sono stati fatti piccoli passi avanti, ma non c’è ancora accordo né sull’ingaggio né sui bonus. Dall’entourage del giocatore mi confermano che la big in agguato è l’Inter».Per quanto riguarda, ileserciterà l’opzione per il rinnovo automatico, ma secondo De Maggio il centrocampista e la sua famiglia avrebbero già deciso di lasciare l’Italia a fine stagione: «Vogliono provare un’esperienza all’estero e chi lo vorrà dovrà trattare con il club».