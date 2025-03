Puntomagazine.it - Napoli Porta Capuana: tenta rapina, arrestato un 33enne

Nel pomeriggio del 3 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto pertaunucraino con precedenti di polizia, anche specifici. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura diIn particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in vico Fossi a Pontenuovo, hanno notato iche aggrediva un uomo con calci e pugni al fine di sottrarrgli il cellulare che aveva tra le mani.L'uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, hato la fuga ma è stato immeditamente raggiunto e tratto in arresto.