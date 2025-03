Anteprima24.it - Napoli Obiettivo Valore: in commissione Trasparenza i chiarimenti sulle procedure di riscossione

Tempo di lettura: 5 minutiLa, presieduta da Iris Savastano, ha discusso oggi delle criticità emerse nelledidei tributi poste in essere dalla societàS.r.l.All’incontro hanno preso parte la responsabile dell’Area Entrate del Comune di, Paola Sabadin, i rappresentanti diS.r.l., l’Ordine dei dottori commercialisti die l’avvocato Rocco Zuccarella.La presidente Savastano, parlando dis.r.l., la società incaricata dellaordinaria e coattiva dei tributi per il Comune di, ha evidenziato che in città sono stati inviati migliaia di avvisi per IMU, Tari e violazioni del Codice della Strada. I cittadini hanno quindi 60 giorni di tempo dalla notifica per saldare o richiedere annullamento o rateizzazione.