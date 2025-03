Puntomagazine.it - Napoli: maxi rissa con coltelli tra giovanissimi nel centro storico. Carabinieri eseguono misura cautelare in danno di 3 ragazzi

neldi: misure cautelari per tre 19enniPer delega del Procuratore della Repubblica si comunica che idella Compagniahanno eseguito un’ordinanza applicativa di, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre 19enni: per uno l’obbligo di dimora nel comune dimentre per gli altri 2 il divieto di dimora nel comune partenopeo.I tre indagati sono ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato – insieme ad altri soggetti in corso di identificazione e ad altri minorenni per i quali si procede separatamente, ad unaavvenuta la notte dello scorso 26 maggio neldi, a due passi da vico San Giovanni Maggiore.Nel corso dell’azione uno degli indagati avrebbe estratto un coltello ma veniva a sua volta attinto da diversi colpi d’arma da taglio.