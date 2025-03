Spazionapoli.it - Napoli, l’obiettivo è uno solo: l’azzurro svela tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Un giocatore del, in attesa della gara contro la Fiorentina di domenica prossima, hatodi Conte.Dopo aver pareggiato contro l’Inter lo scorso diretto di sabato scorso, ilè atteso da un’altra gara importante. Gli azzurri, infatti, giocheranno domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina.I partenopei, di fatto, dovranno cercare di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero quando gli azzurri sconfissero la Juventus). Nel frattempo, però, bisogna segnalare alcune parole di un giocatore del, Mathias Olivera: “Lavoriamo sempre con umiltà poi vedremo come andrà a finire”Mathias Olivera, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Betsson Sport’, ha infatti parlato così degli obiettivi degli azzurri:“Continuiamo a lavorare con umiltà poi vedremo come andrà a finire.