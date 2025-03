Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter: l’analisi di Iannanto sulla direzione di Doveri

La partita, da molti definita scudetto, tradel Maradona è stata diretta dache ha tenuto bene la gara in pugno, dimostrando polso, ma non sono mancati gli errori.Andiamo nel dettaglio:Dopo 36 secondi prima trattenuta vistosa di Acerbi su Lukaku è primo fischio.5º McTominay se n’era andato in mediana e Dimarco lo sgambetta da dietro. Poteva starci il giallo, maconcede il fallo semplice.11º fallo su Thuram conche dà il vantaggio. L’gioca e dopo un po’ perde palla, ma ormai il vantaggio si era concretizzato.12º Buongiorno spinge Lautaro. Giusto il fischio.15º Rrahmani sgambetta Barella in mediana. Fischio per gli ospiti.17º Bastoni ferma con un fallo tattico Politano involato. Manca il 2º giallo.20º Gilmour contrasta al limite e l’arbitro concede una punizione non chiara che Dimarco trasforma in gol.