Napoli, il dato è clamoroso! Lukaku, Anguissa e Billing protagonisti

Azzurridi unstraordinario: tre nomi in copertina, i dettagli.Il momento di difficoltà che ilsta vivendo nell’ultimo mese è ormai sotto gli occhi di tutti. La crisi di vittorie, che mancano da cinque partite, è rappresenta uno scoglio piuttosto grande per gli uomini di Antonio Conte che contro la Fiorentina punteranno a scacciare questo fantasma riconquistando tre punti che mancano dalla vittoria contro la Juventus.C’è, però, unche dimostra il carattere e l’anima deldi Antonio Conte, che non molla mai nonostante le difficoltà. Si tratta della classifica dei punti conquistati in rimonta, in cui iloccupa la terza posizione dietro soltanto a Bologna e Atalanta., tutte le rimonte: 14 punti di cuore e passioneSono ben 14 i punti conquistati dagli azzurri da situazione di svantaggio.