Puntomagazine.it - Napoli: controlli al Vomero, sanzionati garage per occupazione abusiva di suolo pubblico

. All’esito deicontestate 115 violazione del codice della strada per un totale di circa 9mila euroNella mattinata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di, personale della Polizia di Stato ha effettuatonel quartiereed in particolare nelle vie Fiore, Mosca, Celebrano, Conca, Abate, Vittorini, Caiazzo, Libroia, Caimano, in piazza degli Artisti e in largo Celebrano.Gli operatori, in particolare gli agenti del Commissariatoe personale della Polizia Locale, hanno controllato, altresì, duei cui proprietari sono statiperdi, collocazione pubblicitaria non autorizzata e per esercizio abusivo dell’attività di custodia di veicoli e sua fruizione.Ancora, sono state contestate complessivamente 115 violazioni del Codice della Strada elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 9 mila euro.