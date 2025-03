Spazionapoli.it - Napoli, c’è lo spirito di Conte: il dato che fa sperare nello Scudetto

Ilha davvero lodi Antonioin campo: c’è unche lo dimostra e che fa ben.Il pareggio nel matchfrae Inter tiene tutto in equilibrio nella lotta. Ad uscire con maggiori certezze sono però i ragazzi di, autori di una prestazione straordinaria e che meritavano forse la vittoria in una gara giocata davvero molto bene.Il gol del pari è arrivato solo nel finale grazie alla rete di Philip Billing, ma il copione del secondo tempo ha visto un dominio totale delnella gara. Motivo per cui, nonostante la mancata vittoria,ha espresso a fine gara grande orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi., ilche certifica locombattivo diC’è un, in più, che mostra chiaramente come locombattivo dell’allenatore delsia oramai nettamente visibile anche in campo: ilè infatti la terza squadra in Serie A per punti ottenuti in rimonta: 14 i punti racimolati da situazioni di svantaggio dagli azzurri, alle spalle delle sole Atalanta (15) e Bologna (16).