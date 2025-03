Puntomagazine.it - Napoli Arenella: sorpreso con diversi arnesi atti allo scasso. Denunciato un uomo

. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacentiNella mnata del 3 marzo, la Polizia di Stato haper possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di.Nello specifico, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, in via Cardarelli, hanno notato unche, alla loro vista, è salito a bordo della propria autovettura con il chiaro intento dintanarsi per eludere il controllo.L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno immediatamente raggiunto e controllato.