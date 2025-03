Spazionapoli.it - Napoli al primo posto, la classifica che premia gli azzurri di Conte

Leggi su Spazionapoli.it

in vetta alla speciale, un simbolo importante della stagione degli uomini di Antonio.Mancano 11 partite di campionato al termine della stagione. Poco più di un terzo di campionato per dare il massimo e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime settimane a disposizione. Ildi Antoniooccupa la seconda posizione in, ad un solo punto dalla vetta, e vanta un bilancio piuttosto positivo.A dispetto del momento complesso che sta vivendo (l’ultima vittoria più di un mese fa contro la Juventus), gli uomini di Antoniohanno finora portato a casa 17 vittorie 6 pareggi e 4 sconfitte, in un’annata che, comunque andrà, non può che lasciarnti gli uomini della dirigenza azzurra.E se da un lato le 43 reti messe a segno nelle prime 27 partite fanno emergere le difficoltà del reparto offensivo azzurro, dall’altro le sole 22 subite piazzano glial secondodelladelle migliori difese della Serie A.