Napoleoni d’Europa

Guardo la situazione del mondo e vedo solo disastri intorno a noi. L’America si è rivelata per ciò che è, una brutale potenza imperialista, e l’Europa sembra una gabbia di matti dove tutti si credono Napoleone. Maria CampoVia emailGentile lettrice, idi Bruxelles sono innumerevoli. Non ho qui lo spazio per elencarli, ma vorrei dire due parole su Kaja Kallas, che dell’Ue è l’Alta Rappresentante (alta si fa per dire) di politica estera e costituisce un caso di scuola nella follia che sta distruggendo l’Europa dopo tremila anni di storia. Allo scontro Trump-Zelensky ha reagito annunciando sui social che ora è vacante il ruolo di guida del mondo libero e che il testimone passerà all’Europa. Non è il primo caso di delirium tremens. L’anno scorso il presidente della Lettonia disse: “La Cina si è fatta invadente.