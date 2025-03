Tpi.it - Musk scrive anche ai dipendenti italiani delle basi Usa nel nostro Paese: “Spiegate cosa state facendo”

Leggi su Tpi.it

Elonchiede aistatunitensi in Italia – inclusi i lavoratori di nazionalità italiana – di resocontare le attività svolte nel corso dell’ultima settimana.Lo scorso 3 marzo il miliardario ha inviato agli addetti una e-mail nelle vesti di capo del Dipartimento per l’Efficienza governativa degli Stati Uniti, carica istituita ad hoc dal neo-presidente Donald Trump: nella comunicazione si chiede di redigere una breve relazione in cinque punti sulle attività svolte nell’ultima settimanaL’iniziativa rientra nel piano di razionalizzazionespese federali annunciato – e in parte già intrapreso a colpi di licenziamenti – da.L’imprenditore aveva annunciato l’invio della comunicazione lo scorso 22 febbraio con un messaggio sul social di sua proprietà X. “In linea con le istruzioni del Presidente Donald Trump – aveva scritto– tutti ifederali riceveranno a breve un’e-mail in cui si chiederà loro di spiegarehanno fatto nel corso dell’ultima settimana scorsa.