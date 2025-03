Lapresse.it - Musk scrive anche ai dipendenti di Aviano, i sindacati: “Aberrante”

Il metodoarrivain Italia nella base militare di(Pordenone) e Vicenza. Elon, responsabile del dipartimento per l’efficienza del governo (Doge), che ha chiesto a tutti ifederali di spiegare il lavoro svolto nell’ultima settimana, sempre con una e-mail avrebbe fatto la stessa richiesta nelle basi italiane dove lavora personale civile, a quanto appreso da fonti sindacali.Il 22 febbraio scorsosu X aveva scritto: “In linea con le istruzioni del presidente Donald Trump, tutti ifederali riceveranno a breve un’e-mail in cui si chiederà di capire cosa hanno fatto la scorsa settimana. La mancata risposta sarà considerata come una dimissione“.A quanto risulta al coordinamento delle basi della sigla sindacale UILTuCs la missiva sarebbe stata per ora inviata solo a una piccola parte del personale americano delle basi situate in Italia, quindi non ancora, almeno finora, agli italiani.